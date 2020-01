Der Wert der genehmigten deutschen Rüstungsexporte hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von acht Milliarden Euro überstiegen.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug das Gesamtvolumen 8,015 Milliarden Euro. 32 Prozent davon entfielen auf Kriegswaffen, der Rest auf sonstige militärische Ausrüstung. Das geht aus einer Antwort an die Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Zahlen bestätigen einen Trend, der sich schon Mitte Dezember abgezeichnet hatte.



Vor allem Rüstungsexporte in Staaten außerhalb der Europäischen Union sind umstritten. Kritiker führen an, dass militärisches Gerät in regionalen Konflikten oder zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden könnte.