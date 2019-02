Deutschland und Frankreich haben sich auf erste Grundsätze für den Export gemeinsam produzierter Rüstungsgüter verständigt.

Es gebe aber noch keinen Zeitplan für eine unterschriftsreife Vereinbarung, sagte Regierungssprecher Seibert. Konkreter äußerte er sich nicht, betonte aber, auf deutscher Seite seien Kompromisse erforderlich. Die Grünen forderten umgehend Aufklärung. Die Vereinbarungen müssten Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag werden. Derzeit geht Deutschland bei der Genehmigung von Rüstungsexporten in Länder außerhalb von Nato und EU deutlich restriktiver vor als Frankreich oder Großbritannien. Dies kann etwa dazu führen, dass Auslieferungen von Gemeinschaftsprojekten verhindert werden, die deutsche Bauteile enthalten.



Erst kürzlich hatte Bundeskanzlerin Merkel gemeinsame europäische Richtlinien angemahnt. Dagegen will der Koalitionspartner SPD am restriktiven Kurs festhalten.