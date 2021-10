Die Türkei hat den milliardenschweren Rüstungsdeal zwischen Griechenland und Frankreich kritisiert.

Der Pakt bedrohe den regionalen Frieden und die Stabilität, erklärte das türkische Außenministerium. Weiter hieß es, Griechenlands Politik der eigenen Bewaffnung und "Isolierung der Türkei" sei problematisch und schade sowohl Athen als auch der Europäischen Union. Im Rahmen des Rüstungsgeschäfts verkauft Frankreich drei Kriegsschiffe an Griechenland. Das Fregattengeschäft steht offenbar auch in Zusammenhang mit dem Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei im östlichen Mittelmeer.



Frankreich hatte im vergangenen Jahr seine Marinepräsenz dort verstärkt, um Griechenland zu unterstützen. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen in der Region gibt es Streit um deren Ausbeutung.

