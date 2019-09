Bundeskanzlerin Merkel hält am Stopp der Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien fest. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, sie sehe keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Die Entscheidung sei durch den Jemen-Konflikt geprägt gewesen.

Die jüngsten Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zeigten nur, dass eine diplomatische Lösung dringend erforderlich sei.



Der deutsche Exportstopp gegen Saudi-Arabien gilt bis Ende des Monats und müsste bald verlängert werden. Der Koalitionsvertrag schließt grundsätzlich Lieferungen an Länder aus, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Nach der Ermordnung des saudischen Journalisten Khashoggi verhängte Deutschland explizit einen Exportstopp gegen Saudi-Arabien.



Die jüngsten Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen hatten die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen für sich reklamiert. Die USA und Saudi-Arabien gehen aber davon aus, dass der Iran verantwortlich ist - was Teheran bestreitet. Der saudische König Salman sprach von "feigen Angriffen", die auch auf die internationale Ölversorgung abgezielt hätten und die Stabilität der Region bedrohten.