Die USA und Russland haben in Genf ihre Gespräche über eine Kontrolle von atomaren Waffen fortgesetzt.

Russlands Vize-Außenminister Rjabkow sprach von einem "konstruktiven Treffen", in vielen Punkten liege man aber noch immer weit auseinander. Zwei Arbeitsgruppen sollten jetzt Detailfragen klären. Zugleich betonte Rjabkow, die amerikanische Seite sei besorgt wegen der wachsenden militärischen Macht Chinas. Die USA hatten China eigentlich an den Verhandlungen beteiligen wollen.



Die USA und Russland begannen die Gespräche Ende Juli, auf die sich die Präsidenten Biden und Putin geeinigt hatten. Sie gelten als wichtiges Signal für die globale Sicherheit. Grundlage ist der "New Start"-Vertrag, das einzig noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den beiden Ländern.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.