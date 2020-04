Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat der US-Regierung offenbar formal angekündigt, Kampfjets des Herstellers Boeing zu kaufen.

Nach Informationen des Magazins "Spiegel" sollen insgesamt 45 Flugzeuge vom Typ F/A-18 als Ersatz für die älteren Tornado-Kampfjets der Luftwaffe angeschafft werden. Demnach hat Kramp-Karrenbauer den Kauf am Donnerstag in einer E-Mail an US-Verteidigungsminister Esper zugesagt.



Der "Spiegel" berichtet weiter, dass sich die CDU-Politikerin über Einwände des Koalitionspartners SPD gegen das geplante Geschäft hinweggesetzt habe. So habe Kramp-Karrenbauer nicht mehr mit Fraktionschef Mützenich gesprochen, der den Kauf der US-Flugzeuge ablehne. Es soll hingegen vertrauliche Beratungen mit den Ministern Maas und Scholz gegeben haben. Die Verärgerung innerhalb der SPD soll dennoch so groß gewesen sein, dass die Ministerin eine öffentliche Vorstellung ihrer Pläne kurzfristig absagte.