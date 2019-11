Die SPD will die ohnehin schon sehr restriktiven Regeln für deutsche Rüstungsexporte deutlich verschärfen.

Die Bundestagsfraktion beschloss am Abend ein Positionspapier, das vor allem die Waffenlieferungen an Staaten außerhalb von Europäischer Union und Nato stark einschränken soll. So sollten etwa die bisher unbefristeten Exportgenehmigungen der Bundesregierung nur noch für zwei Jahre gelten, um auf Veränderungen der politischen Lage in den Empfängerländern reagieren zu können. Zudem sollten

die Genehmigungen im Internet veröffentlicht werden.



Der Kurs könnte für neuen Ärger in der Koalition sorgen. Union und SPD hatten erst im Sommer nach monatelangem Ringen ihre 20 Jahre alten Grundsätze für den Rüstungsexport überarbeitet und leicht verschärft.