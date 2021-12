Saudi-Arabien bekämpft die Huthi-Rebellen. Aus den deutschen Kirchen kommt nun die Forderung nach einer Verlängerung des Rüstungsexportstopps. (Archivbild) (imago / Kyodo News)

Das Land führe weiterhin Krieg im benachbarten Jemen, heißt es zur Begründung in einem in Berlin vorgestellten gemeinsamen Bericht. Auch an die Bündnispartner Riads sollten keinerlei Rüstungsgüter mehr geliefert werden. Konkret werden Ägypten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Senegal, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate genannt.

Saudi-Arabien hatte 2015 eine Koalition überwiegend arabischer Länder geformt, um die jemenitische Regierung in ihrem Kampf gegen die vom Iran geförderten Huthi-Rebellen zu unterstützen.

