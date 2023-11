Islamistische und Israel-feindliche Kindgebungen

Ein Polizeiaufgebot begeleite am Freitag die "Gaza unter Beschuss"-Kundgebung in Essen, auf der sich auch Kalifats-Anhänger und Salafisten versammelt hatten. (dpa / Christoph Reichwein)

Nordrhein-Westfalens Landesinnenminister Reul kündigte an, die Auflagen für solche Kundgebungen genau zu überprüfen und gegebenenfalls noch enger zu fassen. Wer wie am Freitag in Essen auf den Straßen für einen Kalifat-Staat eintrete, habe die demokratische Grundordnung in Deutschland nicht verstanden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Auch solle der Bund Verbote weiterer islamistischer Vereinigungen rechtlich prüfen. Bundesjustizminister Buschmann erklärte, damit es schnell zu Strafverfahren kommen könne, müsse man die Identitäten von Verdächtigen feststellen und Beweismittel sichern. CSU-Generalsekretär Huber forderte, gegen zelebrierten Antisemitismus müssten die Gesellschaft klare Kante und der Rechtsstaat volle Härte zeigen.

Erst gestern gab es in vielen Städten wieder als "pro-palästinensisch" deklarierte Kundgebungen. Allein in Berlin wurden 30 Strafermittlungsverfahren eingeleitet, darunter 16 wegen Volksverhetzung.

Große Demonstration auch in London

Auch in anderen Ländern gab es Demonstrationen. Unter anderem in London, Paris und Ankara gingen Menschen auf die Straße. Allein in der britischen Hauptstadt waren 30 000 Menschen an Protesten gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen beteiligt, wie die BBC unter Berufung auf Schätzungen der Polizei berichtete. Sie forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand.

Im Zusammenhang mit den Protesten auf dem Trafalgar Square und in der Umgebung wurden elf Menschen festgenommen, wie Scotland Yard am Abend mitteilte. Grund dafür sei in einem Fall ein Plakat gewesen, das zu Hass aufstacheln könne, so der BBC-Bericht.

