Militärische Unterstützung für die Ukraine

Die Politologin Jana Puglierin. (Jens Oellermann)

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wadephul sagte den Sendern RTL und ntv, aus seiner Sicht sei die Entscheidung nur noch eine Frage des "wann". Bundesjustizminister Buschmann zeigte sich offen. Die Unterstützung Kiews mit Leopard-2-Kampfpanzern dürfe kein Tabu sein, sagte der FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der SPD-Politker Roth, erklärte im Deutschlandfunk, es gebe dazu in seiner Partei keine roten Linien. Jede Lieferung dürfe aber nur in enger Abstimmung mit den Partnerländern erfolgen. Die Politikwissenschaftlerin Puglierin sagte ebenfalls in diesem Sender, die Kampfpanzer würden die Ukraine in die Lage versetzen, den russischen Angriffen Stand zu halten.

Nach Polen hatte auch Finnland signalisiert, Leopard-2-Kampfpanzer im Rahmen einer internationalen Koalition liefern zu wollen. Da diese aus deutscher Produktion stammen, müsste die Bundesregierung dies genehmigen. Nach Angaben einer Regierungssprecherin liegt allerdings bislang keine offizielle Anfrage vor.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.