Bei Razzien gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet sind 14 Personen festgenommen worden.

Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium weiter mitteilte, wurden unter anderem mehrere hundert Kilo unversteuerter Tabak beschlagnahmt. Außerdem seien Messer, Schlagstöcke und tausende Euro Bargeld sichergestellt worden. Etwa 1.300 Polizisten waren den Angaben zufolge in der vergangenen Nacht in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Bochum, Gelsenkirchen und anderen Orten an Aktionen beteiligt. Mehr als 1.500 Personen und gut 100 Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Diskotheken seien kontrolliert worden. 25 Betriebe seien wegen Baurechts- oder Hygienemängeln sofort geschlossen worden.



Bei dem Polizei-Einsatz ging es um den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit.