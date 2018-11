Für zwei Städte im Ruhrgebiet sind Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge angeordnet worden.

Eine entsprechende Entscheidung fällte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen selbst ist eine zentrale Hauptstraße betroffen, in Essen die gesamte Innenstadt und zahlreiche angrenzende Stadtteile. In einer der Essener Fahrverbotszonen liegt auch ein Teilstück der vielbefahrenen Autobahn A 40.