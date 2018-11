Erstmals soll in Deutschland ein Diesel-Fahrverbot auch auf einer vielbefahrenen Autobahn gelten.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ordnete eine Verbotszone für Essen an, in die es ausdrücklich auch die A40 im Stadtgebiet einbezogen hat. Dort dürfen ab 1. Juli 2019 nur noch Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 5 oder höher, vom 1. September an dann nur noch Fahrzeuge der Klasse 6 fahren.



Auch für Gelsenkirchen ordnete das Gericht ein Fahrverbot für ältere Diesel an. Betroffen ist dort eine Hauptverkehrsstraße, die ab Juli 2019 für Diesel-Autos unterhalb der Norm Euro-6 gesperrt wird.