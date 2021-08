SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat beim Wahlkampfauftakt seiner Partei in Bochum Steuerentlastungen für Gutverdienende ausgeschlossen. Das sei nicht nur unfinanzierbar, sondern auch zutiefst unmoralisch. Eine Gesellschaft könne nur durch Solidarität zusammengehalten werden. Dies habe sich in der Pandemie gezeigt und müsse das Prinzip für viele anderen Lebenslagen sein.

Scholz wies zudem darauf hin, dass er es für möglich halte, dass die SPD die Bundestagswahl gewinne. Das Parteiprogramm sei nachhaltig, auf die Zukunft ausgerichtet und überzeuge immer mehr Menschen.



Generalsekretär Klingbeil appellierte an die Partei, in den kommenden sechs Wochen einen engagierten Wahlkampf zu betreiben. Es laufe besser als erwartet, aber man sei noch lange nicht da, wo man hinwolle, sagte Klingbeil in Bochum. Parteichef Walter-Borjans erklärte, für die großen anstehenden Veränderungen im Land sei die SPD die verlässlichste Kraft. Die Ko-Vorsitzende Esken warf der CDU vor, eine wankelmütige Politik zu betreiben.

