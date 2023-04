Ruhrtriennale im August und September mit 36 Produktionen

In Duisburg ist das Programm der Ruhrtriennale 2023 vorgestellt worden. Das Kulturfestival wird vom 10. August an 36 Produktionen und Projekte in Nordrhein-Westfalen zeigen. 34.000 Karten für 113 Veranstaltungen sind ab sofort im Angebot.

27.04.2023