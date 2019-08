Die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, sieht eine tiefe soziale Spaltung in der Region und fordert daher, das Programm neu auszurichten.

Einzelne Projekte reichten nicht aus, um ein anderes oder diverseres Publikum zu erreichen, sagte sie der "Rheinischen Post". Nötig sei vielmehr ein ganz anderes Konzept, was jedoch kein*e einzeln*e Intendant*in während einer nur dreijährigen Spielzeit schaffen könne: "Dazu brauchte es einen viel längerfristigen Prozess, eine radikal andere Programmierung und eine andere Form von Intendanz, die vielleicht gar nicht Intendanz heißt", schlug Carp vor.

"Viele reisen nur an und ab"

Konkret bedauerte sie, dass ihr Festival kein sozial gemischtes Publikum aus der Region anspreche. Man müsse sich nicht der Illusion hingeben, dass die Menschen aus Duisburg-Marxloh zu den Veranstaltungen kommen. Vielmehr treffe sie "in der Straßenbahn viele Menschen, die das Wort 'Ruhrtriennale' sicher noch nie gehört" hätten: So gebe es einen Teil der Bevölkerung, "der an der Kultur und Wissenschaft teilnimmt, aber offenbar gar nicht unbedingt in der Region lebt, sondern an- und abreist". Die Besucher der Ruhrtriennale ordnete Carp als "etabliertes Musiktheater-Publikum" ein.

"Brutale Zweiklassengesellschaft"

Im Ruhrgebiet gebe es unglaublich gute Fakultäten, viele Studierende, Museen, Kunstvereine, Stadttheater und andere Kulturstätten. Sie erfahre aber auch eine extreme soziale Spaltung, eine brutale Zweiklassengesellschaft, in der viele Menschen dauerhaft in einer "erschütternd verlorenen, prekären Situation" lebten.



Das Festival mit 840 Künstlern aus 35 Ländern beginnt am 21. August in Bochum. Bis zum 29. September sind 35 Produktionen und Projekte zu sehen, darunter 14 Ur- und Erstaufführungen.