Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln, Abraham Lehrer, plädiert für eine Absetzung der Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp.

Wer als nordrhein-westfälische Kultureinrichtung einen Paradigmenwechsel einführe, in dem er der BDS-Bewegung ein Forum gebe, müsse damit rechnen, kritisiert zu werden, sagte Lehrer im Deutschlandfunk (Audio). Er begrüßte die Weigerung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet (CDU), an der Ruhrtriennale teilzunehmen.



Grund für die Antisemitismus-Kontroverse ist die Einladung, Ausladung und Wiedereinladung der schottischen Band "Young Fathers". Sie soll der BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) nahestehen, die für einen umfassenden Boykott Israels eintritt und dem Land seine Existenzberechtigung abspricht.



Carp erklärte, sie werde sich am 18. August in Bochum auf einer Podiumsdiskussion der Debatte stellen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Carp, die Band "Young Fathers" als antisemitisch zu bezeichnen, sei absurd. Die Band singe vielmehr gegen Rassismus und Totalitarismus und habe sich in Interviews deutlich von jeder Form von Antisemitismus distanziert.



An diesem Tag sollte ursprünglich das Konzert der "Young Fathers" stattfinden. Lehrer kritisierte die Terminwahl, weil die Veranstaltung am jüdischen Ruhetag Schabbat stattfinde und das Podium unausgewogen sei.