Die Deutsch-Israelische Gesellschaft fordert die Intendantin der Ruhrtriennale zum Rücktritt auf.

DIG-Präsident Königshaus sagte, Stefanie Carp habe das Kulturfestival zu einer öffentlich-finanzierten Werbeplattform für Antisemitismus umfunktioniert. In dem Streit geht es um die schottische Band "Young Fathers", die als Unterstützer der israelkritischen Boykottbewegung BDS gelten. Carp hatte die Musiker erst ein- und dann wieder ausgeladen, um sie am Ende nochmals einzuladen, was die Band aber ablehnte.



Die Intendantin stellt sich morgen in Bochum einer Podiumsdiskussion, die ebenfalls umstritten ist. Die israelische Botschaft etwa kritisiert, zwei der Teilnehmer seien BDS-Unterstützer.