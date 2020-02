Die rumänische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die deutschen Betreiber eines Heims für verhaltensauffällige Jugendliche aus Deutschland erhoben.

Wie die Sondereinheit für Organisierte Kriminalität in Bukarest mitteilte, wird ihnen unter anderem Freiheitsberaubung, Geldwäsche und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Angeklagt sind in diesem Zusammenhang insgesamt 14 Personen.



Die Ermittlungen waren durch die Anzeige eines Jugendlichen angestoßen worden, der in dem Heim in Nordrumänien untergebracht worden war. Er warf den Betreibern unter anderem vor, die Jugendlichen ohne Kontakt zur Außenwelt untergebracht zu haben. Außerdem seien sie auf Bauernhöfe geschickt worden, wo sie wie Sklaven hätten arbeiten müssen.