Wenige Wochen vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft hat Rumänien einen neuen Europaminister.

Staatspräsident Iohannis vereidigte den bisherigen Staatssekretär im Außenministerium, Ciamba, als neuen Ressort-Chef. Dessen Vorgänger Negrescu war am Freitag überraschend zurückgetreten. Rumänien übernimmt am 1. Januar erstmals den EU-Ratsvorsitz. Die EU-Kommission warf dem Land in einem gestern veröffentlichten Bericht erhebliche Defizite in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung vor. Staatspräsident Iohannis, der der Opposition nahesteht, machte die regierenden Sozialdemokraten für die Situation verantwortlich. Die seit dem EU-Beitritt vor elf Jahren erzielten Fortschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, habe die Regierung im Rekordtempo zunichte gemacht.