In Rumänien ist an den Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu vor 30 Jahren erinnert worden.

Zum Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen fand in Temeswar ein Freiheitsmarsch statt. Hunderte Menschen zogen durch die Stadt, in der die Revolution ihren Ausgang genommen hatte. In Temeswar war es ab dem 16. Dezember 1989 zu Demonstrationen gekommen, die sich dann auf andere Landesteile ausweiteten und schließlich zum Sturz Ceausescus führten. Rumänien ist das einzige europäische Land, in dem die Abkehr vom Kommunismus gewaltsam verlaufen ist. Mehr als tausend Menschen kamen ums Leben. Ceausescu und seine Frau Elena wurden am 25. Dezember 1989 hingerichtet.