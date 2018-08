In Rumänien ermittelt die Justiz wegen der Gewalt auf einer Großdemonstration am Freitag.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht sie im Moment rund 30 Beschwerden nach. Bei der Demo gegen die Regierung in Bukarest waren am Freitag 450 Menschen verletzt worden. Die Polizei steht massiv in der Kritik, weil sie mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen war. Die setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Polizei rechtfertigt den Einsatz: Hooligans hätten Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Kritik an dem Polizeieinsatz kommt auch von Staatspräsident Iohannis.



Die Proteste mit mehreren zehntausend Menschen richten sich gegen die Politik der Regierung, Gesetze gegen Korruption abzuschwächen. Rumänien gilt als eines der korruptesten Länder in der EU. Auch die EU-Kommission und der Europarat haben schon die Justizreformen in Rumänien kritisiert.