Die EU-Kommission hat an die rumänische Regierung appelliert, von der geplanten Justizreform Abstand zu nehmen.

Vizepräsident Timmerman sagte im EU-Parlament in Straßburg, viele Rumänen seien besorgt, dass durch die Änderungen die Bemühungen im Kampf gegen die Korruption untergraben würden. Ministerpräsidentin Dancila wies die Vorwürfe zurück. Rumänien sei ein proeuropäischer Staat und lasse sich nicht verbieten, was in anderen Ländern erlaubt sei. Immer wieder protestieren in Rumänien tausende Menschen gegen die Justizreform.



Die EU-Kommission hatte die Pläne schon früher kritisiert. Sie sieht die Unabhängigkeit der Richter gefährdet und fürchtet um die Gewaltenteilung.