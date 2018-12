Rumänien übernimmt von heute an für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft.

Das 2007 der Europäischen Union beigetretene Land übernimmt den Vorsitz von Österreich. Die Regierung in Bukarest will nach eigenen Angaben ein neutraler Vermittler sein bei den Bemühungen der EU, die Zukunft zu planen.



Begleitet wird die Übernahme der Ratspräsidentschaft von Kritik aus Brüssel und innenpolitischem Streit. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte zuletzt an der Einigkeit und am Vermittlungswillen der Führung in Bukarest gezweifelt. Diese hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.



Im Zentrum der Kritik steht ein geplantes Amnestiegesetz für korrupte Beamte und Politiker, von dem auch der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea, persönlich profitieren könnte. Brüssel fürchtet zudem eine Schwächung der Unabhängigkeit der rumänischen Justiz durch Reformen der Regierung.