Die Präsidentenwahl in Rumänien hat Amtsinhaber Iohannis mit klarem Vorsprung gewonnen.

Der 60-Jährige kam auf 36,7 Prozent, wie die Zentrale Wahlbehörde in Bukarest nach Auszählung von knapp 65 Prozent der Stimmen mitteilte. Die für die erste Runde notwendige absolute Mehrheit verfehlte er damit und muss nun in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen die Zweitplazierte Sozialdemokratin Dancila antreten. Auf sie entfielen 25,2 Prozent. Dancila war bis vor einer Woche Ministerpräsidentin Rumäniens und wurde ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, korruptions-anfällige Politiker zu begünstigen.