Rumänien verzeichnet die weltweit höchste Corona-Sterberate gemessen an der Bevölkerungszahl.

Allein in den vergangenen 24 Stunden sind 574 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben, mehr als in der gesamten Europäischen Union im selben Zeitraum. Die Intensivstationen sind überbelegt, 30 schwer kranke Patienten wurden nach Ungarn verlegt. Staatspräsident Iohannis will heute Abend mit der Regierung verschärfte Vorsichtsmaßnahmen beschließen.



Nur ein gutes Drittel der Rumänen haben bislang den vollen Impfschutz. Als mitverantwortlich dafür gelten Verschwörungsmythen in Medien, in der Unterhaltungsbranche und in der orthodoxen Kirche.



Auch in Polen verschärft sich die Situation. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag betrug heute erstmals seit Mai mehr als 5.000. Ein weiterer Lockdown sei derzeit aber nicht geplant, betonte Gesundheitsminister Niedzielski.

