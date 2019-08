In Rumänien wird wegen des Verdachts ermittelt, dass im Rahmen eines Betreuungsprogramms Minderjährige aus Deutschland misshandelt worden sein sollen.

Wie die Staatsanwaltschaft in Bukarest mitteilte, stehen acht Personen im Verdacht, Schutzbefohlene im Alter zwischen 12 und 18 Jahren zu "übermäßiger körperlicher Arbeit" gezwungen und sie "sklavenartig" behandelt zu haben. Die Kinder und Jugendlichen aus Deutschland hielten sich im Rahmen des "Projekts Maramures" in Rumänien auf. Es arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die sozial auffällig oder straffällig geworden sind. Das Programm wird von staatlichen Stellen in Deutschland finanziert.



Unter den Verdächtigen befinden sich nach Angaben der rumänischen Justiz auch zwei Deutsche. Mehrere Kinder seien in die Obhut der rumänischen Behörden gegeben worden.