Zum Abschluss seiner dreitägigen Rumänien-Reise will Papst Franziskus heute an die Verfolgung von Katholiken während des Kommunismus erinnern.

Bei einer Messe in der siebenbürgischen Kleinstadt Blaj wird er nach Angaben des Vatikans sieben griechisch-katholische Bischöfe seligsprechen, die von den Kommunisten verfolgt worden waren und in Gefängnissen starben. Anschließend will Franziskus mit Vertretern der Roma-Minderheit sprechen.



Gestern hatte Franziskus den ungarisch geprägten Wallfahrtsort Miercurea Ciuc besucht und war mit Familien und Jugendlichen zusammengetroffen. In seinen Ansprachen rief er zu Versöhnung auf und mahnte sozialen Zusammenhalt an.