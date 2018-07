Die Konfiszierung eines regierungskritischen Nummernschildes in Rumänien sorgt für Aufsehen.

Ein in Schweden lebender Rumäne hatte sein Auto dort registrieren lassen, und zwar mit dem personalisierten Nummernschild "MUIEPSD". Das ist eine Beleidigung der sozialdemokratischen Regierungspartei PSD und bedeutet auf Rumänisch so viel wie "Fuck PSD". Berichten zufolge war der Mann mit seinem Auto in den Urlaub nach Rumänien gefahren und dort gestoppt worden. Die Polizei erklärte, Nummernschilder müssten Ziffern oder Kombinationen aus Ziffern und Buchstaben enthalten. In einer Stellungnahme sprach sie von der Fahrt mit einem unautorisierten Fahrzeug, worauf eine Strafe von maximal sechs Jahren Haft stehe. Die schwedische Botschaft in Bukarest stellte jedoch klar, dass Autos mit solch personalisierten Nummernschilder grundsätzlich auch in anderen Ländern fahren dürften. Für den Fall, dass sie dort nicht akzeptiert würden, sollten die Fahrer aber die ursprünglichen Kennzeichzen mitführen.



Der Fahrer des Autos spricht von einem politischen Hintergrund der Polizei-Aktion. "Hätte ich eine Botschaft an den Weihnachtsmann gehabt, hätten sie kein Problem mit mir", zitiert ihn die BBC. PSD-Politiker Codrin Stefanescu nannte das Nummernschild eine Beleidigung für die 850.000 Mitglieder und Millionen Sympathisanten der gößten Partei des Landes.



Seit Monaten gibt es immer wieder Proteste gegen die Regierungspartei PSD. Kritiker werfen ihr unter anderem vor, gegen den rumänischen Rechtsstaat vorzugehen und die Verfolgung von Korruption zu erschweren.



Ein Video der Konfiszierungs-Aktion wurde bei Facebook bereits mehr als 20.000 mal geteilt und mehr als 1,6 Millionen mal abgerufen. Nach zahlreichen Berichten in nationalen Medien greifen mittlerweile unter anderem die britische BBC und die Nachrichtenagenturen AFP und AP das Thema auf.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.