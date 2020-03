In Rumänien hat Präsident Iohannis den kommissarischen Ministerpräsidenten Orban mit der Bildung einer Regierung beauftragt.

Iohannis sagte in Bukarest, für morgen sei eine Vertrauensabstimmung im Parlament anberaumt. Er habe die Zusage von allen Parteien.



Gestern hatte der Bewerber für das Amt des Ministerpräsidenten, Citu, wenige Stunden vor der Parlamentsabstimmung seine Kandidatur zurückgezogen. Bestrebungen von Iohannis, vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen, hatte das Verfassungsgericht in Bukarest per Verordnung einen Riegel vorgeschoben.