Rumäniens Präsident Iohannis will versuchen, das umstrittene Amnestiegesetz der Regierung für korrupte Politiker und Beamte zu stoppen.

Ein Begnadigungsdekret wäre ein sehr schwerer Fehler, erklärte Iohannis. Er werde künftig an den Kabinettssitzungen teilnehmen und versuchen, das Vorhaben zu verhindern.



Der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Dragnea, hatte die Regierung erneut aufgefordert, das Amnestieprojekt voranzutreiben. Der wegen Korruption verurteilte Dragnea dürfte davon vermutlich selbst profitieren.



Rumänien übernimmt am 1. Januar turnusgemäß für sechs Monate den Vorsitz der EU. Brüssel wirft der Regierung in Bukarest unter anderem vor, nicht genug gegen die Korruption zu unternehmen. Zuletzt seien Fortschritte wieder rückgängig gemacht worden, heißt es im jüngsten Bericht der EU-Kommission.