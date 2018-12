Begleitet von Protesten gegen die Regierung ist in Rumänien der 100. Jahrestag der Staatsgründung begangen worden.

Unter anderem fanden mehrere Militärparaden statt, um an die Ausrufung von Großrumänien nach dem Anschluss der vormals ungarischen Provinz Siebenbürgen im Jahr 1918 zu erinnern. Präsident Iohannis sprach vom wichtigsten jemals auf rumänischem Boden realisierten Projekt.



Zehntausende Menschen nahmen an den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Bukarest und anderen großen Städten teil. Darunter waren zahlreiche Demonstranten, die gegen die sozialdemokratische Regierung protestierten und dieser Korruption vorwarfen. Viele Teilnehmer forderten den Rücktritt von Ministerpräsidentin Dancila.