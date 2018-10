Eine Volksabstimmung in Rumänien über die Definition der Ehe in der Verfassung ist an einer zu geringen Beteiligung gescheitert.

Wie die Wahlbehörde in Bukarest am Abend mitteilte, gaben nur etwas mehr als 20 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Erforderlich war eine Beteiligung von mindestens 30 Prozent.



Das zweitägige Referendum war von konservativen Gruppen initiiert und von der orthodoxen Kirche sowie der Regierung unterstützt worden. Die Bürger sollten entscheiden, ob der Ehebegriff in der Verfassung geändert wird. Derzeit ist darin von "Ehegatten" die Rede, die Befürworter des Referendums wollen dies durch "Mann und Frau" ersetzen. Dadurch sollte eine Legalisierung der ohnehin schon verbotenen gleichgeschlechtlichen Ehe dauerhaft verhindert werden.