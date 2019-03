Rumänien will seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen.

Das kündigte Ministerpräsidentin Dancila bei einer Veranstaltung in Washington an. - Rumänien wäre das erste EU-Land, das einen solchen Schritt vollzieht. Gemeinsam mit Tschechien und Ungarn gehörte Rumänien zu denjenigen Staaten, die im vergangenen Jahr eine gemeinsame EU-Resolution gegen den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem blockierten.



Die USA hatten Ende 2017 in einem Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und im vergangenen Mai ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt.



Israel betrachtet Jerusalem als seine Hauptstadt. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem zur Hauptstadt in einem künftigen eigenen Staat Palästina machen.