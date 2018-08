Die rumänische Ministerpräsidentin Dancila sieht in den regierungskritischen Demonstrationen einen Umsturzversuch.

Entsprechend äußerte sich Dancila in einem Brief an die EU-Kommission. Die Versuche zum Sturz einer legitimen Regierung mit Gewalt könnten für demokratische Staaten einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen, schrieb die Regierungschefin. Zugleich verteidigte sie den Polizeieinsatz gegen Demonstranten vor einer Woche in Bukarest. Dieser sei im Einklang mit den Gesetzen erfolgt. - Bei einer Kundgebung waren in der rumänischen Hauptstadt mehr als 80.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie beklagten staatliche Korruption. Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Mehr als 450 Personen erlitten Verletzungen.