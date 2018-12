In Rumänien haben am Abend tausende Menschen an die Revolution von 1989 erinnert und gleichzeitig gegen die aktuelle Regierung demonstriert.

In Bukarest und weiteren Städten sprachen sich die Demonstranten vor allem gegen Korruption im Land aus, berichtet die Nachrichtenagentur Mediafax. Die Sozialdemokratische Partei, die die Regierungskoalition in Rumänien anführt, ist der Nachfolger der damaligen Kommunistischen Partei. Kritiker werfen ihr vor, die unabhängige Justiz beim Kampf gegen Korruption einzuschränken. Rumänien übernimmt am 1. Januar den EU-Ratsvorsitz.