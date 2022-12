Der Diplomat Hurezeanu sei zu Beratungen herbeizitiert worden, teilte das rumänische Außenministerium mit. Mit dieser politischen Geste untertreiche man die Ablehnung des österreichischen Verhaltens. Auch in Österreich selbst gibt es Kritik am Veto. Bundespräsident Van der Bellen kritisierte die Regierung ebenso wie Justizministerin Zadić von den Grünen. Gestern hatte Innenminister Karner von der konservativen ÖVP zusammen mit den Niederlanden die Erweiterung des Schengen-Raums um die EU-Staaten Rumänien und Bulgarien verhindert. Nur Kroatien darf nun kommendes Jahr beitreten. 26 Staaten gehören bis jetzt zu dieser Zone. Zwischen ihnen dürfen Personen ohne Grenzkontrollen hin und her reisen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.