In Rumänien sind mehrere Menschen festgenommen worden, die verdächtigt werden, Jugendliche aus Deutschland misshandelt zu haben.

Es handelt sich laut der Agentur Mediafax um drei Mitarbeiter des Sozialprogramms "Projekt Maramures", das sich um sozial auffällig oder straffällig gewordene Kinder und Jugendliche aus Deutschland kümmert. Es wird von staatlichen Stellen in Deutschland finanziert.



Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, der Bundesregierung seien in den vergangenen 20 Jahren keine Probleme mit dem Projekt bekannt geworden. In rumänischen Medien hatte es in der Vergangenheit allerdings Berichte über Misshandlungsvorwürfe gegeben. Auch der Spiegel hatte darüber berichtet.