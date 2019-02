In Rumänien haben Zehntausende Menschen gegen den Umbau des Justizsystems protestiert.

Wie Medien berichten, gingen allein in der Hauptstadt Bukarest 10.000 Menschen auf die Straße. Proteste gab es auch in neun weiteren Städten des Landes. Grund ist eine Notverordnung, mit der die Regierung die Regeln für die Ernennung von Staatsanwälten ändern will. Kritiker befürchten, dass sich die Regierung so mehr Einfluss sichern will und sehen die Unabhängigkeit der Justiz bedroht.



Auch die rumänischen Staatsanwälte wollen sich gegen die Reform wehren. Sie planen, in Bukarest und fünf anderen Städten ab heute mehrere Tage lang zu streiken.