Papst Franziskus beendet heute seine dreitägige Rumänienreise.

Im siebenbürgischen Blaj spricht er sieben Bischöfe selig, die in der Zeit kommunistischer Unterdrückung im Gefängnis starben. Außerdem steht eine Begegnung mit Angehörigen der Roma-Minderheit auf dem Programm.



Gestern hatte Franziskus den Wallfahrtsort Miercurea Ciuc besucht und war mit Familien und Jugendlichen zusammengetroffen. In seinen Ansprachen rief er zu Versöhnung auf und mahnte sozialen Zusammenhalt an.