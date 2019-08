Rumänische Regierung Wie es nach dem Koalitionsbruch weiter geht

In Rumänien ist die sozialliberale Regierungskoalition am Montag zerbrochen. Die liberale Partei ALDE kündigte die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, der PSD, auf. Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă will nun andere Partner für ihre Regierung suchen, laut Umfragen wird das nicht gelingen.

Von Clemens Verenkotte

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek