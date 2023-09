Nicht mehr Mitglied im Expertenrat des DFB: Karl-Heinz Rummenigge (Archivbild). (dpa/ picture alliance/ Jan Huebner)

Rummenigge erklärte, der Expertenrat sei nie mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet worden, um effektiv, wirksam und zielstrebig arbeiten zu können. "Zudem wurde die Taskforce in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden, teilweise nicht einmal informiert." Von der Installation Andreas Rettigs als Geschäftsführer Sport des DFB, eine "durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung", habe man durch die Medien erfahren, erläuterte der Bayern-Funktionär. "Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich."

Die Task Force des DFB war im Dezember nach dem erneuten Vorrunden-Aus der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar gegründet worden. Der Expertenrat soll dafür sorgen, dass sich der Verband und die Nationalelf mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland aus dem Tief befreien. Bisher gehörten dem Gremium neben Rummenigge und Mintzlaff noch Nationalmannschafts-Sportchef Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Vize Hans-Joachim Watzke an.

