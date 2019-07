Fast 70 Forschende haben die Quelle der radioaktiven Ruthenium-Wolke bestimmt, die 2017 über Europa hinwegzog.

Laut ihrer Studie stammt das Ruthenium-106 mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der russischen Wiederaufbereitungsanlage Mayak im südlichen Ural.



Der Radioökologe Steinhauser von der Universität Hannover sagte im Deutschlandfunk, die Summe der Messwerte von 69 Studienautoren aus ganz Europa biete ein klares Bild. Anhand von Ruthenium-Isotopen habe man außerdem das Alter der Brennstäbe zum Zeitpunkt des Unfalls feststellen können. Demnach stammt das Radionuklid aus ungewöhnlich jungen Brennstäben, die noch zwei Jahre zuvor in einem Reaktorkern aktiv gewesen sein müssen. Das weise darauf hin, dass die Freisetzung im Rahmen einer millionenschweren Auftragsproduktion aus Italien passiert sei, bei dem das radioaktive Isotop Cer-144 für ein physikalisches Experiment hätte hergestellt werden sollen. Dabei sei wahrscheinlich ein Unfall passiert. Mayak sei außerdem die einzige Anlage im eurasischen Grenzgebiet, die mit solchen Mengen an Radioaktivität überhaupt umgehen könne. Der Auftrag sei zudem von russischer Seite kurz nach dem vermuteten Zwischenfall storniert worden.



Steinhauser sagte, er hoffe, dass die russischen Behörden nun mit offenen Karten spielten. Es gehe nicht darum, mit dem Finger auf Russland zu zeigen, sondern zum Wohle der Menschheit aus solchen Unfällen zu lernen. Die russische Atomaufsichtsbehörde hatte alle Vermutungen zu einem Zwischenfall in Mayak abgestritten.



Im Herbst 2017 hatten mehrere Messtellen in Europa kurzzeitig erhöhte Ruthenium-106-Konzentrationen gemessen. Die Werte galten nicht als gesundheitssschädlich, sie lagen jedoch so hoch wie seit dem Unfall in Tschernobyl nicht mehr.