Die "Antigeldwäsche-Einheit" des Zolls, die Financial Intelligence Unit (FIU), untersucht Verdachtsfälle von Geldwäsche. (picture alliance/dpa | Henning Kaiser)

Das teilte das Finanzministerium in Berlin mit. Grund für die fehlende Bearbeitung sei unter anderem eine Gesetzesänderung, durch die es neue Berichtspflichten und insgesamt deutlich mehr Meldungen gegeben habe, sagte ein Sprecher. Die Fälle, die bei der deutschen Anti-Geldwäsche-Einheit FIU eingingen, hätten sich über Monate mehr und mehr angestaut. Der Chef der Geldwäsche-Einheit, Schulte, war vergangene Woche aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Finanzminister Lindner will künftig noch stärker gegen Geldwäsche vorgehen und ein Bundesfinanz-Kriminalamt schaffen. Die Steuergewerkschaft mahnte zur Eile. Ihr Vorsitzender Köbler sagte dem "Handelsblatt", in Deutschland würden jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro gewaschen, das dürfe so nicht weitergehen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.