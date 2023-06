Wald- und Flächenbrände

Waldbrand am Brocken (Cevin Dettlaff / dpa-Zentralbild / d / Cevin Dettlaff)

Das teilte die Stadt Wernigerode mit. Wegen des Feuers waren etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht worden; die Urlauber hatten sich zu Fuß in der Nähe des Brandes aufgehalten. Der Bahnverkehr am Brocken wurde eingestellt. Rund zwei Hektar brannten den Angaben zufolge. An den Löscharbeiten waren etwa 120 Feuerwehrleute beteiligt, außerdem waren zwei Löschflugzeuge und ein Hubschrauber im Einsatz.

Im Waldbrand-Gebiet bei Jüterbog in Brandenburg will die Feuerwehr ihren Einsatz heute fortsetzen. Da das Gelände mit Munition belastet ist, kommen die Einsatzkräfte nicht direkt an die Brandstellen heran. Seit Mitte vergangener Woche brennt dprt eine Fläche von etwa 150 Hektar.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.