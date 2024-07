Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben der russischen Eisenbahngesellschaft RZD kollidierte in der südrussischen Teilrepublik Tatarstan ein mit etwa 800 Menschen besetzter Passagierzug an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen. Mehrere Waggons kippten um. 16 der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter der schwer verletzte LKW-Fahrer.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.