Israel

Rund 160.000 Demonstranten gegen Justizreform allein in Tel Aviv

In Israel haben wieder zahlreiche Menschen gegen die umstrittene Jusitzreform der in Teilen rechtsextremen Regierung demonstriert. Allein in Tel Aviv sollen sich nach Medienberichten über 160.000 Menschen an den Protesten beteiligt haben. Zehntausende demonstrierten in weiteren Städten Israels.

04.03.2023