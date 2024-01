Rechtspopulismus

Demonstration gegen den Neujahrsempfang der AfD in Duisburg (Christoph Reichwein / dpa)

Diese Zahl sei am Nachmittag erreicht worden, sagte ein Polizeisprecher. Später hätten noch etwa 80 Gegendemonstranten vor dem Veranstaltungsort ausgeharrt. Angemeldet worden waren 100 bis 150 Teilnehmer. Die Demonstranten zogen zur Glückauf-Halle im Stadtteil Homberg. Aufgerufen hatte unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund. Zu dem Neujahrsempfang wurden nach AfD-Angaben rund 1.100 Teilnehmer erwartet. Bereits gestern hatten in mehreren Städten Hunderte gegen rechtsradikale Bestrebungen protestiert. In Hamburg zogen etwa 2.000 vor die Parteizentrale der AfD. Vor dem Kanzleramt in Berlin forderten Teilnehmer die Prüfung eines AfD-Verbots. Für morgen rief Potsdams Oberbürgermeister Schubert zu einer Kundgebung auf.

Das Recherchenetzwerk Correctiv hatte Mitte der Woche ein konspiratives Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam enthüllt, bei dem Möglichkeiten zur Vertreibung von Menschen mit einem Migrationshintergrund erörtert worden waren.

