Nahost-Konflikt

Von palästinensischer Seite wurden rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert. (AP / Adel Hana)

Diese Zahl nannte die israelische Armee. Demnach landeten die meisten der Raketen auf offenem Gelände; drei schlugen in städtischen Gebieten ein. Über mögliche Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt. Rund 60 der Raketen konnten vom Abwehrsystem "Iron Dome" abgefangen werden. Luftalarm gab es in mehreren Städten, darunter erstmals seit vergangenem August auch wieder in Tel Aviv.

Die israelische Luftwaffe hatte in der vergangenen Nacht erneut Ziele der radikalen Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad" im Gazastreifen angegriffen und dabei unter anderem eine Raketenabschussrampe zerstört. Laut palästinensischen Angaben gab es fünf Tote und rund 20 Verletzte. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte die Armee bei einem Luftangriff drei ranghohe Mitglieder des Dschihad sowie mehrere Zivilisten getötet.

