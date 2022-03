Das Logo des BKA (dpa/ Boris Roessler)

Man zähle derzeit gut 200 Fälle pro Woche; davon sei die Mehrzahl anti-russisch motiviert, sagte BKA-Chef Münch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Taten reichten von Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Es gebe auch Sachbeschädigungen wie Farbschmierereien mit entsprechendem Inhalt.

Das BKA geht davon aus, dass man bei neuen gesellschaftlichen Herausforderungen auch weiter neue Höchststände im Bereich der politisch motivierten Kriminalität erleben werde.

Am Wochenende haben vermutlich aus russenfeindlichen Motiven Unbekannte zwei Männer in einem Kreuzberger U-Bahnhof beleidigt und mit einem Messer verletzt. Die beiden 23-jährigen Opfer waren mit der Ehefrau des einen im Bahnhof Mehringdamm unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten sich auf Russisch unterhalten und seien aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus zunächst beleidigt worden. Dabei seien Russland-feindliche Parolen gefallen. Dann seien die beide Männer geschlagen und dem einen sei mit einem Messer in die Hand, dem anderen in den Brustkorb gestochen worden. Die Täterinnen und Täter - drei Männer und zwei Frauen - soll demnach Ukrainisch untereinander gesprochen haben. Sie flüchteten schließlich unerkannt, die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des politischen Hintergrunds.

